Es evidente que cualquier dato que guardamos en el disco duro de nuestro PC es importante para nosotros, pues ahí están archivados los documentos imprescindibles, ya sea el trabajo escolar o los reportes del trabajo. Obviamente, perder toda la información sería terrible, pues la mayoría de las veces ya no se pueden recuperar, y hacerlo saldrá más caro de lo que pensamos, por lo que la única alternativa es echar mano de herramientas de terceros para poder recuperar datos disco duro.

La pérdida de datos es prácticamente inevitable, nos puede suceder al menos una vez, es por eso por lo que debemos estar preparados siempre ante cualquier eventualidad. Esto puede ocurrir por varios factores, como eliminar los archivos accidentalmente, también puede suceder por bloqueos del sistema operativo, fallas en los discos duros o incluso el malware también puede ocasionar el borrado permanente de toda la información que tengamos en nuestro preciado disco duro.

Recuperar archivos disco duro externo puede ser más fácil de lo que creemos, incluso no es necesario pagar al técnico para que pueda solucionar nuestro problema. La solución está en el programa Tenorshare 4DDiG Data Recovery, que nos ofrece un método de recuperación de datos sencillo haciendo uso de técnicas especializadas. Este software proporciona funciones robustas que ayudarán a recuperar archivos borrados disco duro externo, el cual es compatible con sistema operativo Windows y también con Mac.

¿Qué es 4DDiG Data Recovery?

4DDiG Data Recovery es un programa desarrollado por Tenorshare que nos ayuda a recuperar archivos eliminados del disco duro cuando este ha sido borrado por accidente, el disco se ha formateado o simplemente porque el hardware de la computadora ha fallado y no funciona correctamente. Proporciona una interfaz fácil de usar y ofrece una tasa de éxito más alta que la mayoría de las herramientas de recuperación de datos, es por eso que este programa es la mejor opción que hay actualmente en el mercado.

Si alguna vez llegas a borrar toda la información de tu disco duro y después te das cuenta de que tenías algunos archivos importantes, 4DDiG te ayudará a recuperar archivos borrados Windows, y lo mejor de todo es que lo hará en cuestión de minutos, sin visitas al técnico especializado y mucho menos sin la necesidad de pagar mucho dinero para que recuperes tu información. Recuperar disco duro puede ser complicado, pero como ya dijimos, 4DDiG Data Recovery es la solución inmediata para estas situaciones.

Pasar por esta situación de pérdida de datos del disco duro es terrible, pues no solo son datos importantes, sino valiosos. Este software es la mejor solución para recuperar los archivos borrados, ya que a diferencia de otras herramientas que hay en internet, esta ofrece garantía de integridad de los datos, lo que garantiza en todo momento que los archivos se recuperen en su forma y tamaño original, lo que le da una enorme ventaja sobre otras opciones.

Características que ofrece 4DDiG Data Recovery

Recuperar archivos borrados disco duro externo pareciera que es difícil más no imposible, sobre todo si tenemos una herramienta tan completa como 4DDiG Data Recovery, la cual proporciona características imprescindibles para lograr recuperar archivos borrados Windows. No importa que hayas perdido datos debido a la eliminación accidental, o a la corrupción del disco duro, ataques por virus, troyanos o malware o cualquier otra circunstancia lamentable, 4DDiG funciona en todas partes no importando la situación que se presentó durante la eliminación de los datos.

Este programa tiene características muy potentes, pues es capaz de hacer una recuperación de archivos eliminados cuando por accidente vacías la papelera de reciclaje sin querer o aprietas las teclas Shift Suprimir por accidente. También permite la recuperación de formato, es decir, puede recuperar archivos de particiones formateadas, discos duros, USB, disco duro que se ha dañado o bloqueado. También puede recuperar archivos dañados o ilegibles por virus o restaurar archivos del disco duro RAW. A continuación, puedes echar un vistazo a todo lo que 4DDiG puede ayudarte a recuperar:

Fotos: JPEG, JPG, PNG, PSD, DNG, GIF, RAW, MRW, PCD, RAF, SVG, RAF, BMP, PEF, EMF, etc.

Audios: MP3, M4A, M4R, OGA, OGG, OMA, PCAST, SND, VQF, WMA, AA3, AAC, AC3, DAC, DTS, etc.

Email: DBX, EDB, EMAIL, EML, EMLX, FOL, MAI, MBOX, MIM, MSF, ASP, ASPX, ATT, CHM, CSS, DOWNLOAD, ECE, HTM, HTML, etc.

Videos: MOV, MP4, MPG, MPEG, AVI, MKV, TS, VOB, FLV, HDMOV, M4V, MTS, WMV, ASF, etc.

Documentos: DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, CWK, EPUB, PDF, CSV, NUMBERS, PAGES, PLIST, VCF, etc.

Archivos: 7Z, 7ZIP, APK, BZ2, BZIP, DIST, DMG, GZ, GZIP, ISO, PKG, TAR, ZIP, ZIPX, etc.

Cómo recuperar datos del disco duro en Windows

Para usar el software 4DDiG Data Recovery de Tenorshare es bastante sencillo, no necesitas tener conocimientos previos para poder utilizarlo, incluso cualquier persona lo puede hacer, pues tan solo hay que seguir los pasos que se indican en la pantalla y listo, en cuestión de minutos podrás recuperar archivos borrados disco duro externo. Lo mejor de todo es que el proceso se resume en tres sencillos pasos, por lo que sin duda es una de las herramientas de recuperación de datos con la interfaz más intuitiva que actualmente existe en el mercado.

1. El primer paso consiste en descargar el software Tenorshare 4DDiG, es compatible con Windows o Mac.

2. Cuando hayas descargado el programa ahora es momento de abrirlo. Te encontrarás con una interfaz amigable en donde tendrás que seleccionar la ubicación desde donde deseas recuperar tus archivos que borraste previamente por accidente. En todo caso de que quieras recuperar datos de un disco duro externo solo debes conectarlo al PC para que sea reconocido, ahora solo queda seleccionarlo y listo.

3. En este punto ya deberías de haber seleccionado la unidad para recuperar disco duro, ahora procederemos a hacer clic en el botón azul que dice ‘inicio’ o ‘start’. El programa comenzará a trabajar automáticamente en busca de archivos perdidos o borrados. Es importante mencionar que dependiendo del tamaño del disco duro el proceso puede tardar varios minutos.

4. El cuarto paso únicamente consiste en seleccionar los archivos que deseas recuperar, 4DDiG mostrará todo lo que encontró y dependerá de ti qué documentos, imágenes, programas, etc. deseas recuperar. Cuando estés listo y hayas seleccionado los datos ahora solo deberás seleccionar el botón de ‘Recuperar’ o ‘Recovery’.

Como podrás haberte dado cuenta el proceso para recuperar datos disco duro es muy pero muy fácil, pues no toma muchos minutos. Siguiendo los pasos al pie de la letra y como se indicó en el proceso anterior deberías poder haber recuperado tus fotos, videos, documentos y otros medios que eliminaste por error, es por esto por lo que 4DDiG Data Recovery te salvará la vida en este tipo de situaciones que pasan muy a menudo. Sin duda esta herramienta es la más confiable en su tipo.

¿Por qué elegir 4DDiG Recovery Data?

4DDiG Recovery Data es la mejor opción para recuperar archivos borrados Windows, es una gran herramienta que te puede ayudar a recuperar esas imágenes que eliminaste por accidente. Además, es un programa 100 por ciento seguro, por lo que brinda la facilidad de poder restaurar archivos importantes borrados o desplazados, así como haber vaciado la papelera de reciclaje sin querer.

Asimismo, este software de Tenorshare dispone de un algoritmo de soporte avanzado capaz de recuperar archivos de particiones formateadas, USB, disco duro dañado o estrellado, y lo mejor de todo es que ofrece una previsualización en tiempo real. 4DDiG te ayudar a recuperar datos de varios dispositivos en incluso formateados, ya sea de tu PC o Mac, de discos duros HDD o SSD, de unidades USB, así como de tarjetas SD/CF, de cámaras fotográficas digitales y reproductores multimedia, esta herramienta es una verdadera navaja suiza. Sus características principales son:

Recupera todos los formatos de archivo: fotos, vídeos, audios, documentos, etc.

Soporta todos los principales dispositivos: disco duro, tarjeta de memoria, tarjeta SD/CF, USB, cámara, etc.

Funciona sin necesidad de ser un experto, puedes recuperar los datos en casa.

FAQ:

1. ¿Cuánto tarda Tenorshare 4DDiG Recovery Data en escanear?

Depende del tamaño de la unidad o partición. Escanear tu unidad C y recuperar archivos eliminados generalmente toma de 2 a 5 minutos.

2. ¿Cómo recuperar archivos borrados de la papelera de Windows?

Si no has vaciado tu papelera de reciclaje, entonces simplemente debes abrir la papelera y hacer doble clic en “Restaurar”. Si ya vaciaste la papelera, tendrás que usar Tenorshare 4DDiG Data Recovery para recuperar tus datos.

3. ¿Tenorshare 4DDiG Data Recovery recopilará mis datos durante la recuperación de datos?

Tenorshare 4DDiG Data Recovery no recopilará tu información para fines ilegales. Si eso te preocupa, puedes desconectarte de tu red antes de usar el programa. Sin embargo, si necesitas recuperar datos de una computadora bloqueada, asegúrate de que tu computadora esté conectada a Internet para que puedas descargar el firmware necesario.