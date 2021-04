Después de mucho tiempo de espera, la popular red social Twitter ha anunciado que, a partir de hoy, todos los usuarios podrán tuitear y publicar imágenes en resolución 4K, esto es compatible en la aplicación móvil tanto en Android como en iOS.

Twitter en la web ya permitía imágenes de mayor resolución de hasta 4096 x 4096 píxeles, pero la aplicación móvil solo estaba limitada a la mitad, con una resolución máxima de 2048 x 2048 píxeles. Sin embargo, esta resolución por fin se amplía para los usuarios móviles para una mejor experiencia al momento de ver fotografías.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021