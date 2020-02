Usuarios podían tener acceso a chats privados de WhastApp desde Google

Facebook sabía de este error desde hace ya varios meses y no hizó nada al respecto

Un nuevo informe afirma que a través de algunas búsquedas básicas en Google, es relativamente fácil obtener acceso a grupos de chats privados de WhatsApp. Normalmente los chats grupales privados solo son accesibles a través de un código de invitación, pero ahora se ha encontrado un severo problema.

Por supuesto, esto no es un problema de Google, sino todo es fabricado con intención por WhatsApp. Parece que Google está indexando al menos algunas de estas invitaciones, lo que permite que casi cualquier persona tenga acceso a estos grupos.

Lo más descabellado de todo este problema es que Facebook sabía de este error desde hace ya varios meses. La empresa de Mark Zuckerberg fue notificada desde noviembre de 2019 sobre la falla de seguridad. Sin embargo, Facebook no hizo nada al respecto, por lo que una vez más viola la privacidad de los usuarios.

Según Facebook, ellos no pueden controlar lo que indexan en Google y otros motores de búsqueda, por lo que no pueden hacer nada al respecto. Sabemos perfectamente que Facebook es quien tiene que controlar este fallo, ya que ellos tienen la capacidad de saber a través de varias herramientas que se indexa o que no, como si se tratará de una web trabajando con Search Console de Google.

Tanto Google como Facebook no han dado una declaración al respecto, pero podemos decir que una vez más Facebook se ha burlado de nosotros, al menos de los que utilizan sus servicios, pues es una gran falla de seguridad lo que se ha descubierto y lo peor de todo es que Zuckerberg sabía de ello.

Con información de AndroidAuthority