Aclara que no afecta a los mensajes privados

Después de darse a conocer los cambios en las políticas de uso de WhatsApp, surgieron varias teorías y noticias que hablaban de accesiones que no hace la app y que alertaron a la gente que sin leer los cambios las dieron por ciertas. Es por eso que WhatsApp publicó una infografía que aclara algunos aspectos.

Debido a la aclaración de los datos que usa y los fines que pretende darle, millones de usuarios optaron por cambiar a Telegram o Signal. Es por que publicó en Twitter su infografía para eliminar rumores y dejar en claro que no se comprometen los mensajes privados, ya que no los ve ni escucha las llamadas, ni tiene acceso a esos datos, no conserva los logs ni comparte la ubicación, contactos o mensajes grupales.

De esta forma indica que no se ven afectadas las conversaciones de ninguna forma y que los cambios aplican en la comunicación con los negocios, lo cual es opcional y da transparencia en la forma en que se recolecta y usan los datos. Sin embargo, los cambios son obligatorios por aceptar para usar la app en las cuentas personales, lo que contradice esta afirmación, aunque se entendería que aplique si se tiene contacto con algún negocio desde WhatsApp.

Otro aspecto por el cual ha causado tanta suspicacia, es que para interactuar WhatsApp con Facebook e Instagram pide datos personales que usa hasta con empresas externas, como lo es el registro de la cuenta, transacciones, interacciones, datos del dispositivo, dirección IP entre otras.

También es controversial que indique que no ve la ubicación compartida ni Facebook, ya que claramente indica que para compartirla con los contactos, se debe permitir recabar los datos de ubicación del dispositivo

Con información de WhatsApp y sección de FAQ en WhatsApp, sección de FAQ