La app no funcionará a partir de octubre

Después de que se diera a conocer que la consola portátil 3DS cerrará la eShop a principios de 2023, una nueva noticia relacionada con Nintendo se ha dado a conocer en las últimas horas. Se ha confirmado que la aplicación de YouTube y otros servicios dejarán de funcionar en la Wii U tan pronto como este mismo mes de agosto.

Desde Nintendo Everything señalan que YouTube ya no estará disponible para nuevas descargas desde la tienda de aplicaciones eShop en la Wii U. A partir de octubre se perderá el soporte y los usuarios que actualmente tienen esta consola ya no podrán usar la app para reproducir videos de la plataforma de Google, por lo que marca el principio del fin para esta consola.

YouTube no es la única aplicación que ya no funcionará en el Wii U, servicios como Crunchyroll tendrán el mismo destino. La empresa ha comenzado a enviar un correo electrónico a los usuarios donde les confirma que el servicio finalizará el 29 de agosto de este año.

Del mismo modo lo ha anunciado Niconico, que menciona sobre el fin de soporte tanto para el Wii U como para la 3DS. Es triste ver el final de una era de una consola de videojuegos que nos ofreció muchas horas de diversión, lo bueno es que nos deja bonitos recuerdos y da paso al uso de las consolas de actual generación, como lo es la Nintendo Switch.