AFEELA 1, el primer modelo de Sony Honda Mobility llega al CES 2025

Sony Honda Mobility Inc. (SHM) presentó el primer modelo bajo la marca AFEELA en el CES 2025: el AFEELA 1. Este vehículo comenzará a producirse en Estados Unidos en una planta existente en Ohio, con ventas oficiales en California previstas para 2025 y entregas programadas para mediados de 2026, según indicó la compañía en un comunicado.

Funciones mediante software de pago

El AFEELA 1 estará disponible en dos versiones, con precios a partir de $89,900 USD, e incluirá una suscripción complementaria de tres años para ciertas funciones y características. SHM busca revolucionar la experiencia de movilidad redefiniendo la relación entre las personas y los vehículos.

El modelo AFEELA 1 promueve una interacción innovadora entre los usuarios y sus autos mediante la integración de software avanzado y hardware de alto rendimiento, lo que da como resultado una movilidad inteligente, explicó la empresa.

Este modelo seguirá evolucionando como una nueva forma de movilidad que estará siempre conectada con las personas, mediante la colaboración con creadores y actualizaciones de software continuas.

Pensado para el entretenimiento de los pasajeros

Incorpora Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), los cuales ayudan a reducir el estrés al conducir y brindan una experiencia de movilidad segura. Además, dispone de un agente personal interactivo que permite la comunicación con el vehículo.

En cuanto al interior, el AFEELA 1 cuenta con un sistema de sonido único y pantallas estratégicamente ubicadas para cada asiento, permitiendo que los ocupantes disfruten de diversas aplicaciones y contenido de entretenimiento.

El rendimiento del vehículo está diseñado para ofrecer una sensación de unidad con el conductor, garantizando una conducción ágil y estable, al tiempo que asegura una experiencia de calidad para todos los pasajeros.

Precios para las dos primeras variantes del AFEELA 1

El diseño exterior e interior sigue una estética armoniosa y atemporal, con materiales funcionales de alta calidad, que incluyen fuentes recicladas y derivadas de plantas en algunos de sus componentes. Además, el AFEELA 1 podrá ser actualizado y ampliado mediante actualizaciones OTA (Over-the-Air), según añadió la compañía.

El precio del AFEELA 1 comenzará en $89,900 USDpara la versión AFEELA 1 Origin, y a partir de $102,900 USD para la versión AFEELA 1 Signature, que incluye ruedas de 21 pulgadas, un sistema de entretenimiento trasero y el C-CMS (Sistema de Monitoreo de Cámara Central). Se espera que las entregas del AFEELA 1 en Japón comiencen en 2026, según el comunicado.

Sony Honda Mobility Inc. (SHM), una empresa de tecnología de movilidad establecida en 2022 por Sony Group Corporation y Honda Motor Co., Ltd., tiene como objetivo liderar la innovación en la industria con su propósito de “Mover a las personas, a través de la búsqueda de innovación con diversas inspiraciones”.

Combinando las tecnologías y conocimientos de ambas compañías, SHM desarrollará y proporcionará productos y servicios de movilidad de alto valor añadido en colaboración con diversos socios y creadores.

Fuente: SHM