La plataforma de video streaming Disney Plus ha superado oficialmente los 100 millones de suscriptores a tan solo un año y medio después de su lanzamiento. Los ejecutivos anunciaron tal hito durante la junta anual de accionistas de Disney.

La última vez que la compañía reveló datos sobre sus suscriptores fue en febrero pasado durante el reporte de sus ganancias del primer trimestre; allí anunció que, al 2 de enero de 2021, había poco más de 94 millones de personas que se habían suscrito al servicio.

Por supuesto, el reciente éxito de WandaVision y el estreno de Raya y el Último Dragón probablemente ayudó a incrementar las cifras. Tampoco olvidemos que se avecina otro gran estreno como la serie The Falcon and the Winter Soldier, que llegará a la plataforma el próximo 19 de marzo.

En principio, los ejecutivos predijeron que Disney Plus acumularía entre 60 y 90 millones de suscriptores para 2024, sin embargo, esa cifra ha sido superada y ahora están apuntando a tener entre 300 y 350 millones de suscriptores en todas sus plataformas de streaming, que engloba Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, Star Plus y HotStar, para 2024. ¿Lo logrará? ¿Tú qué opinas?

