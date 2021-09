Vaya noticia con la que nos hemos despertado hoy, pues se ha revelado que la Comisión Europea ha aprobado la legislación que obliga a todos los fabricantes de smartphones en la Unión Europea a utilizar puertos de carga tipo USB-C en teléfonos inteligentes.

Esta decisión cambia los futuros cambios de Apple y sus innovaciones que tiene en puerta, ya que debido a este cambio de ley la empresa de la marca de la manzana tendrá que vender sus próximos iPhone con puerto USB-C, esto si quiere comercializar sus dispositivos dentro del continente europeo.

Are your chargers piling up in a drawer?

We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices.

A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste.

Read more: https://t.co/hkspfjwlhu #DigitalEU pic.twitter.com/ZhWZ8xSGKH

— European Commission ?? (@EU_Commission) September 23, 2021