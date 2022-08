A principios de este mes, Logitech anunció una colaboración con Tencent Games para la creación de una nueva consola portátil diseñada para juegos en la nube, pero no se dieron más detalles al respecto. Sin embargo, ahora se ha filtrado información, incluso se ha mostrado el diseño de este dispositivo y algunas de sus funciones.

Evan Blass, una de las fuentes más confiables de la industria, compartió una tercia de imágenes mostrando la consola que, según él, lleva por nombre Logitech G Gaming Handheld.

Cabe destacar que el diseño de esta consola portátil no presenta nada innovador en comparación con otras consolas que ofrecen el mismo uso. Este dispositivo se presenta en color blanco con sticks analógicos, combinados con la cruz direccional y los cuatro botones X, Y, A y B. Más abajo a la derecha se puede ver el botón con el icono de inicio y al otro extremo el botón amarillo con el logo de Logitech del que hasta ahora se desconoce su función.

Por el otro lado, en la parte posterior, destaca la presencia de los botones traseros, así como un agarre con dos grandes protuberancias para un mejor ajuste. En la parte superior está el botón de volumen, el botón de encendido y una ranura para tarjetas microSD.

Logitech, having never had a product leaked before, apparently panicked at the sudden attention and DMCA’ed that gaming handheld. https://t.co/2ddCmFvvOY

— Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022