Alcatel ha traído a México dos nuevos smartphones de gama de entrada de la serie 1 que cuentan con características modestas y precio bajo, se trata de los Alcatel 1L y 1L Pro. Un par de celulares que son perfectos para personas que no buscan un equipo potente, y solo quieren ver redes sociales, hacer llamadas y mensajear.

El Alcatel 1L es el modelo base de la serie y cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con una relación de aspecto de 18:9, ideal para ver videos en movimiento, ya que cuenta con un bisel curvo que proporciona buena visualización, pero también un agarre cómodo y redondeado.

Su diseño es compacto y con toques elegantes. Está equipado con un procesador de cuatro núcleos y como sistema operativo corre Android 11 Go Edition, por lo que viene con las aplicaciones ligeras de Google por defecto, como YouTube Go, Gmail Go, Google Go, etc. Este dispositivo ya está disponible en México en color negro volcán o Aqua AI por 1,699 pesos.

Alcatel 1L Pro es el modelo insignia de la serie, esto se traduce en mejores especificaciones para usuarios más exigentes. Tiene una pantalla de 6.1 pulgadas con resolución HD+ que proporciona una relación pantalla-cuerpo del 84 por ciento.

Tiene un procesador de ocho núcleos acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 128 GB con una tarjeta microSD. Como sistema operativo corre Android 11 Go Edition, y también tiene sensor de huellas y desbloqueo facial como método de seguridad.

El apartado fotográfico está conformado por una configuración de cámara dual con un sensor principal de 13 megapíxeles asistido con IA y un sensor secundario de 2 megapíxeles. Gracias a la IA el lente puede identificar hasta 12 tipos de escenas que mejora los parámetros de la toma. El Alcatel 1L Pro ya está disponible en colores Power Grey y Twilight Blue a un precio de 2,799 pesos.