Los satélites Starlink de Elon Musk arruinan la visibilidad del cometa Neowise

Todo mundo quiere presenciar el paso del cometa Neowise, un fenómeno que no volverá a ocurrir sino hasta miles de años después, de aquí que astrónomos del todo el mundo y también usuarios aficionados están buscando el mejor ángulo posible para hacer la mejor toma a este hermoso cometa.

Sin embargo, varias personas han estado reportando que mientras tratan de enfocar sus cámaras hacia el espacio se han encontrado con un problema inesperado, se trata de los satélites Starlink, una de las empresas de Elon Musk que desarrolla este tipo de equipos y que se encuentran en el espacio.

17 30-second images of the comet added up by @cielodecanarias, completely photobombed by @elonmusk‘s #Starlink satellites. It’s a few hundreds of them right now,there will be a few thousands in the near future. @SpaceX is committed to coating orienting them better but still…. pic.twitter.com/TYtTf5xwhc

— Julien Girard (@djulik) July 22, 2020