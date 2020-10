Por medio de una conferencia en línea, MediaTek realizó ante los medio de comunicación mexicanos una plática acerca del futuro que se espera en la evolución tecnológica, para apoyar el crecimiento en América Latina de la tecnología, para lo cual se apoyará en el IoT 2.0.

Para quienes no están familiarizados con MediaTek, esta es una empresa con sede en Taiwán, que se enfoca en ofrecer sus servicios y productos a nivel mundial, la cual ha crecido enormemente en los años recientes. Tan solo para destacar sus logros se pueden resumir que está en el Top 10 de vendedores de semiconductores a nivel mundial, tienen más de 50 oficinas en 35 ciudades (la sede en Taiwán, con presencia en México, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Brasil, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, India y Emiratos Árabes Unidos), más de 16 mil empleados a nivel mundial) y acumulan ventas por más de mil 500 millones de procesadores anualmente.

La principal división es el cómputo móvil (tabletas Android y smartphones), desarrollo (dispositivos con asistencia por voz, redes y conectividad y bocinas inteligentes), seguido de productos inteligentes para el hogar (televisores digitales, celulares, lectores ópticos y reproductores BD).

Su portafolio de productos va más allá de los procesadores de smartphones (hay enfocados al juego, RA, conectividad, automóviles, televisores digitales, wearables, la nube…) y más ahora se enfocan a hacer crecer el internet de las cosas en su segunda era. Parte de su éxito radica en que reinvierten sus ganancias en el Centro de investigación y desarrollo, lo que se traduce en conectividadn diseño, sinergía y características premium.

En la plática dieron a conocer algunas aseveraciones respecto a los motivos por los cuales las empresas se pueden decir que se estancan y que dejan pasar el momento de innovar, no pudiendo hacer frente a los retos que trae más que los cambios tecnológicos y la pandemia, las necesidades de los consumidores. Entre esas disrupciones tecnológicas están creer que no tienen competencia, el ser líderes en el segmento sin necesidad de innovar, tener todos los recursos pero sin tiempo ni planes para nuevos proyectos, el uso de los requerimientos estipulados por el gobierno, los clientes siguen pagando por los mismos servicios que ofrecen, no hay apoyo por parte de los superiores, las cosas se hacen de la misma forma sin necesidad de cambiar.

Ese no esel caso de sus socios entre quienees se encuetran acer, alcatel, Xiaomi, Huawei, amazon, Asus, D-Link, HP, AT&T, LG, Microsoft, Lenovo, Pioneer, CISCO, OPPO, Garmin, Yamaha, Vivo, Telefónica, Tencent, Sony, Samsung htc, netflix, motorola, Google entre otros.

De hecho la pandemia solo ha venido acelerar la adopción que ya se está dando, sobre todo en tiendas que antes estaban acostumbradas a ofrecer experiencias de ventas físicas..ahora son más espacios de experiencia que de exhibición, tal como Best Buy está experimentando. Esto es la forma en cómo se determina el futuro. Ahora se espera que la mayor parte de las ventas se realicen en línea y no en piso. Xiaomi ha sido exitoso de esta forma en Asia.

Se espera para 2021, teniendo como fuentes de disrupción sectores como la distribución de la riqueza, educación, infraestructura, gobierno, economía, salud pública, medio ambiente, telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología.

En cuanto a ejemplos de cómo la tecnología de MediaTek ha ayudado a mejorar las experiencias del usuario, una muy reciente ha sido con su socio amazon, con el lanzamiento de sus dispositivos Echo.

La tendencia a futuro es el IoT 2.0, gracias a la evolución de Iot, el cual en su momento era sinónimo de tener internet y conectar dispositivos, pero que no logró llegar ni a 5 mil millones de personas. El uso de redes 5G trae ventajas para el IOT 2.0 altas tasas de transmisión de datos, baja latencia, capacidad masiva de sistemas, disponibilidad y confiabilidad, bajos costos y dispositivos con bajo consumo energético para 25 mil millones de cosas conectadas. Eso sí, no todos los dispositivos necesitarán estar conectados ni aprovechar las ventajas que ofrecen, ni necesitan el mismo tipo de red. Aún así Mediatek está conciente de la diferencia entre estas.

El IoT 2.0 despegará con la ayuda de las redes 5G y WiFi 6, si bien este estándar de conectividad necesita cambiar los routers actuales para que pueda funcionar de forma eficiente y precisa para la gestión de dispositivos en forma simultánea sin pérdida de señal. Recordemos que wiFi 6 no está hecho para conectar con calidad varios equipos, por lo cual se degrada al usar más de uno.

Por supuesto otro beneficio adicional que tiene IoT 2.0 es el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y eso se ha visto con el lanzamiento de nuevos productos y servicios que no existian hace 5 años, en donde la capacidad de procesamiento en los transistores es increíble. Todos estos factores conducirán a lo que finalmente se le conocería como AIoT 2.0, el cual MediaTek busca implementar con sus socios mundiales, y México no es la excepción.

IoT traerá conectividad y automatización y autonomía, tal como se puede ver en la evolución de los dispositivos inteligentes, como Alexa, que ahora ya no requiere conectarse a Internet para realizar las solicitudes del usuario, con el uso del procesamiento neuronal AZ1 en los Echo, así como detectar la ubicación del usuario para realizar seguimiento visual en el Echo show. Todo esto es ejemplo de como la disponibilidad llega a más gente a menos precio y sin descuidar la seguridad.

Todo esto significa nuevas oportunidades con el uso del IOT 2.0 con ayuda de la IA para el hogar, la educación, la oficina, la ciudad y mucho más, aprovechando la seguridad, conectividad, poder de cómputo y capacidades multimedia que ofrece Mediatek, haciéndolo el socio ideal para toda empresa.

Un ejemplo actual se puede ver en su colaboración con Starbucks y Microsoft, en las máquinas conectadas para hacer café espresso, ubicadas en 30 mil tiendas a nivel mundial, con sensores que monitorean el calor, flujo de líquidos, temperatura, con conexiones a internet al conectarse a la Azure Sphere, que tiene en su interior un procesador MT3620 y los datos son recibidos en la nube por WiFi con Azure Sphere Security. Esto es solo el comienzo.