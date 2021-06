Los estándares para compartir archivos son muy importantes, para lograr que puedan enviarse sin problemas, entre uno y otros dispositivos. Es por eso que Xiaomi, OPPO y vivo crearon la Mutual Transfer Alliance y ahora a dicho organismo, se une Samsung.

De esta forma no tendrán problemas al enviar contenido entre teléfono y computadoras, a 20 MB/S en conexiones inalámbricas. Claro que esto se logró después de varias pruebas. Otras empresas que forman parte de la misma, son OnePlus, Meizu, ZTE, Black Shark, Asus y Republic of Gamers y HiSense.

Sin duda es un gran logro que la marca número uno del mundo, como fabricante de smartphones se una a esta iniciativa, a pesar de que posee la propia, Quick Share, la cual posee dos años de existencia, que reemplazó a Android Beam, ya que no usó Nearby Share de Google. De todas formas, no hay nada de qué preocuparse, ya que no significa que vaya a desaparecer este sistema para compartir archivos.

