Los próximos integrantes de la familia Surface se han filtrado en imágenes, se trata de la Surface Pro 8 y Surface Laptop 4. Ambos dispositivos fueron vistos en la FCC, en donde se dieron a conocer algunos detalles básicos sobre ellos, como su posible fecha de lanzamiento, entre otros detalles.

Se dice que la Surface Pro 8 tendrá soporte LTE y no tendría cambios en su diseño, por lo que podría ofrecer la misma pantalla con marcos prolongados, una mala noticia si esto es verídico, pues no seguirá la tendencia del mercado con un dispositivo 2 en 1 con marcos compactos.

#Surface EXCLUSIVE

2021 new devices

1950: Surface Laptop 4 (first pic)

1960: Surface Pro 8 (second pic)

1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK

— cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020