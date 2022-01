Ha habido muchos rumores en torno a la próxima serie de teléfonos inteligentes de Apple, los cuales llegarán a finales de este año bajo el modelo de iPhone 14. Varios informes revelan que estos equipos llegarán con un recorte en forma de píldora en lugar del tradicional notch.

Si bien esta característica solo es un rumor, diversas fuentes confiables aseguran que esto será posible, por lo que incluso ya han diseñado una idea sólida de cómo se vería un recorte en la pantalla del iPhone 14 Pro Max, modelo que tendría este nuevo diseño.

El desarrollador Jeff Grossman publicó una maqueta en Twitter, donde se muestra un hipotético iPhone 14 con un recorte en forma de píldora. Este recorte, en lugar de ser continuo con el bisel del dispositivo, se centra ligeramente por debajo del bisel mientras que es más corto en longitud y altura, ofreciendo más espacio en pantalla.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45

— Jeff Grossman (@Jeffrey903) January 9, 2022