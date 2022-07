El malware y otros programas maliciosos son el pan de cada día en el mundo del internet y en los servicios digitales. Ahora, expertos han identificado un nuevo y peligroso malware que ataca principalmente a clientes de BBVA.

Este software se hace llamar “Revive”, y su objetivo es recopilar los datos de los clientes de esta institución bancaria, además de que toma control de los SMS y las llamadas para que así tengan vía libre para realizar operaciones bancarias sin el consentimiento de la víctima. Esto significa que pueden utilizar tu cuenta de BBVA para hacer compras en establecimientos en línea sin que la víctima se dé cuenta.

La empresa de ciberseguridad “Cleafy” es quien identificó el malware y afirman que este programa estaba en sus primeras etapas de desarrollo para robar datos exclusivamente de los clientes de BBVA que hacían uso de la aplicación en dispositivos Android.

Revive se infiltró en aplicaciones de fuentes no confiables desarrolladas por terceros, algo que es muy frecuente hoy en día, ya que hay muchas personas que descargan aplicaciones de páginas no confiables en lugar de hacerlo a través de la tienda oficial Google Play Store. El malware entra en acción cuando la víctima descarga la app de BBVA desde un enlace que llega vía SMS en el cual se argumenta que el usuario debe verificar su identidad para seguir usando la aplicación, cosa que no es cierto, es un engaño.

Si eres usuarios de BBVA en México se recomienda hacer caso omiso a los SMS, ya que ninguna institución bancaria contacta a sus clientes ni por mensajes ni por llamadas. Además, tampoco debes descargar apps que no sean de tiendas confiables o de terceros.