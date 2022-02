MSI acaba de presentar oficialmente una nueva PC de escritorio tipo All In One, la cual cuenta con un diseño sobrio, pero con un hardware bastante completo para las tareas más avanzadas, se trata de la MSI PRO AP241Z.

La compañía Micro Star International nos presume una de sus computadoras más avanzadas que viene potenciada por el procesador AMD Ryzen 5700G. Se trata de una PC dirigido para profesionales, con una pantalla de 24 pulgadas con biseles compactos con el cual se podrá trabajar de manera cómoda y eficiente.

El panel tiene tecnología IPS con un amplio ángulo de visión y una resolución Full HD. Como ya mencionamos, el hardware está impulsado por el chip Ryzen 7 cuyo procesador es de 8 núcleos y 16 hilos, mientras que la gráfica es una Vega 8.

La pieza de silicio de la MSI PRO está acompañada de una RAM DDR4 de 3200 MHz junto con almacenamiento SSD M.2 y un disco duro de 2,5 pulgadas, así como altavoces duales de 3W y Wi-Fi 6E.

La empresa no ha dado a conocer información sobre el precio del ordenador ni mucho menos su fecha de lanzamiento y disponibilidad. Es importante mencionar que este equipo no es para gaming, sino para tareas profesionales, como por ejemplo arquitectos, creadores de contenido o ejecutivos.