OPPO, una compañía pionera en la innovación de la cámara móvil y ubicada en el top 5 de smartphones a nivel mundial, anunció su alianza con el Campeonato Mundial de League of Legends (S10) como parte del acuerdo multianual de la compañía con Riot Games, el desarrollador del juego para PC más jugado en el mundo. Productos colaborativos serán lanzados, incluyendo el Find X2 League of Legends Esports de OPPO: Edición World 2020, así como un producto de IoT, el OPPO Watch League of Legends Edición Limitada. Una canción oficial, así como un video musical en colaboración serán lanzados como parte del tributo de OPPO a los Campeonatos Mundiales 2020.

Este año, la alianza fue nombrada “Be the Legend (Sé la leyenda)”, una inspiración tanto para gamers como para usuarios de OPPO. League of Legends ofrece una oportunidad a los gamers para experimentar un “viaje de leyenda”, a través de un ambiente y comunidad únicos para muchos alrededor del mundo. Los gamers ponen horas y horas de práctica día y noche para proteger su “Nexus”, intentando convertirse en una verdadera leyenda. Esto es lo que OPPO ama de LOL, el espíritu innovador y apasionado del juego y sus jugadores.

De igual forma, el equipo de OPPO se encuentra en un constante modo de exploración, en busca de innovación y creatividad siempre con los valores de la compañía presentes. Los productos OPPO siempre se hacen con los intereses de sus usuarios en mente, incluyendo por supuesto, a los fans de LOL. Con esta colaboración, OPPO ha diseñado su serie Find de gama alta para caracterizar la individualidad de sus usuarios y celebrar la victoria de los esports con ellos. OPPO motiva a todos aquellos con un corazón joven a descubrir su condición única y crear sus propias “leyendas”.

Como una compañía centrada en el consumidor, OPPO busca escuchar y comunicarse con sus usuarios. En 2018, OPPO lanzó el Find X en Louvre, Francia – el primer paso para OPPO en el mercado Europeo. El teléfono fue un reflejo del diseño y tecnología más altos en ese entonces, y los medios lo publicaron como un avance en innovación y creatividad de la industria. Dos años después, OPPO lanzó Find X2, un insignia 5G sin restricciones hecho con una de las mejores pantallas de la industria. OPPO nunca deja de explorar; con esta serie y otros dispositivos inteligentes, permitirá a los usuarios experimentar más.

Con las necesidades del usuario siempre en mente y esta reciente colaboración con LOL Esports, OPPO espera comunicarse con sus usuarios globales de un modo personal y buscará continuar ofreciendo mejores productos, servicios y experiencias.