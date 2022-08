Razer se ha salido de su zona de confort y se introducido en la industria de la movilidad lanzando su primera motocicleta eléctrica en colaboración con la empresa NIU, se trata de la NIU X Razer SQi Edition, la cual luce un diseño distintivo de la marca con algunos toques en color verde.

Esta motocicleta es la culminación de la colaboración Razer-NIU. Se trata de una edición limitada que puede correr a una velocidad máxima de 25 km / h, pesa aproximadamente 50 kilogramos y ofrece una autonomía de hasta 65 km.

Hasta ahora no se han revelado las especificaciones de esta motocicleta eléctrica, pero se ha confirmado que ya salió a la venta en China, pero las unidades disponibles en ese momento se agotaron en un par de segundos, por lo que la aceptación ha sido todo un éxito.

Ante el buen recibimiento, los fabricantes han decidido que pondrán más unidades a la venta, pero una vez más será con stock limitado.

Super excited to announce that we’ve partnered up with @niumobility on a limited-edition NIU X Razer SQi Edition electric scooter. Demand for it has been overwhelming; we’ve released it yesterday in China and it was all sold out in just 2 seconds! pic.twitter.com/m966byIUpG

— Min-Liang Tan (@minliangtan) August 3, 2022