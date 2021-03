Llevamos pocos días de marzo y Twitter ha dado a conocer algunos cambios en su sistema de detección de noticias falsas o incorrectas, con “castigo incluido”, pero más interesante es el hecho de que pronto se podrán “deshacer” los tuits enviados y una nueva interfaz para la venta de productos.

Muchas veces “se nos va el dedo” y no hay forma de hacer cambios en Twitter. Se resiste a agregar un botón de edición, pero a cambio de eso ofrecería un “undo send”, para recuperar el tuit enviado. Una vez más, fue un descubrimiento de Jane Manchun Wong. Solo se cuenta con algunos segundos después de mandarlo, tal como pasa con los correos enviados.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

Se obtendrá una notificación para avisar de la publicación del tuit con la opción de cancelarlo y el tiempo para hacerlo. Después de ese tiempo se publicará.

Dado que todas las redes sociales han descubierto que son una fuente de monetización, Twitter no se iba a quedar atrás, por lo que agregar funciones para e-commerce sería muy útil para vender productos.

Twitter is experimenting with new shopping features ?

A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop’s website

New-style Twitter Shopping Card shows

– Product name

– Shop name

– Product price

– ‘Shop’ button

<-Old | New->

ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

— ? Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021