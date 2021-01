A través de un comunicado, Twitter anunció Birdwatch, un programa destinado exclusivamente a abordar la desinformación en la plataforma en donde los usuarios podrán marcar aquellos tweets que muestren noticas falsas o compartan hechos fuera de contexto.

Cabe señalar que la función no está disponible para todo el público, se trata de una prueba piloto que solo usarán unos 1.000 usuarios en los Estados Unidos, pero se espera que después de las pruebas se extienda oficialmente en la plataforma. Los usuarios que participen podrán escribir notas sobre tweets individuales, pero dichas notas no serán visibles públicamente en Twitter, solo en el sitio dedicado Birdwatch.

? Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021