La marca china realme está trabajando en su nuevo smartphone de gama media que lleva por nombre realme 10, que será presentado muy pronto. Se espera que esta nueva serie de teléfonos esté conformada por al menos tres modelos, a saber, el realme 10 4G, realme 10 5G y realme 10 Pro+.

Si bien ya conocíamos algunos detalles técnicos sobre estos dispositivos, todavía no sabíamos con certeza el procesador que tendría, pero ahora es el propio fabricante el que nos da a conocer dicha información.

? Shout out to the upcoming #realme10 that powered by the best-in-class G99 chipset! Describe your excitement with one emoji below ?? pic.twitter.com/0FxRetukYW

— realme (@realmeglobal) October 28, 2022