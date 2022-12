Lenovo quiere llevar su popular serie Think a los smartphones, y qué mejor manera que hacerlo a través de la marca Motorola donde el resultado será el ThinkPhone. Este dispositivo comenzó como un rumor, pero ahora está más que confirmado su lanzamiento.

Evan Blass, mejor conocido como @evleaks en Twitter, y que es una de las fuentes más confiables en la industria, ha publicado una serie de imágenes de este smartphone, que se parece mucho a las laptop ThinkPad.

El ThinkPhone se deja ver con un diseño sencillo, por no decir básico, con una pantalla con marcos compactos, cámara frontal, apartado fotográfico triple con módulo cuadrado, flash LED y un botón físico en color rojo, que es lo que destaca en la serie Think de Lenovo. Además, en la parte inferior derecha se encuentra el logo de ThinkPhone by Motorola.

Por desgracia, Evan Blass no dio detalles sobre las características técnicas del dispositivo, pero rumores anteriores revelaron que el dispositivo llegará con una pantalla pOLED de 6.6 pulgadas, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+ y brillo máximo de 1200 nits.

El hardware estaría impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB / 12 GB de RAM y tres opciones de almacenamiento de 128 GB, 256 GB o 512 GB. La cámara principal sería de 50 megapíxeles, con OIS y video 8K, un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad. Por su parte, la cámara frontal sería de 32 megapíxeles.

Por el momento no hay una fecha definida para su presentación, pero todo apunta a que Lenovo anunciará su nuevo smartphone ThinkPhone by Motorola durante el CES 2023 en Las Vegas.