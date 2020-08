Huawei confirma el fin de la licencia para enviar actualizaciones a Android

El temido día para el fin de las actualizaciones llegó. Huawei ha confirmado que la licencia temporal que le permitía enviar actualizaciones a Android ha concluido.

Como se sabe desde el principio uno de los principales problemas ha sido que se le prohibió a Google trabajar con ellos, impidiendo el acceso a su tecnología en cuanto al software.

El Departamento de Comercio había expedido una licencia temporal para que Google pudiera enviar estas actualizaciones a los smartphones de Huawei, así como garantizar el funcionamiento de las apps y servicios de Google, pero esta dejó de tener validez el 13 de agosto y todo parece indicar que no habrá renovación.

La mala noticia es para los usuarios de un equipo de la marca Huawei y Honor, ya que dejarán de recibir los parches mensuales de seguridad y del sistema, ya que no pasarán la certificación SafetyNet, por lo que tampoco podrán hacer pagos o movimientos bancarios desde sus apps.

Por ahora Huawei está monitoreando la situación buscando si se puede hacer algo en beneficio de los usuarios y analizando el posible impacto.

¿Qué equipos dejarán de tener soporte?

Si bien Huawei no ha emitido un comunicado al respecto, los smartphones que usan Google Mobile Services (GMS) están en riesgo, como la serie Huawei P30, quienes podrían dejar de recibir actualizaciones de Android y seguridad. Las apps no podrían actualizarse así como los modelos anteriores. Todos los teléfonos comprados después de mayo de 2019, como el P40, no serán afectados, ya que usan una versión abierta de Android y reciben actualizaciones directas de Huawei.

Con información de Forbes y The Washington Post