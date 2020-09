Royole fue la primera marca en lanzar un dispositivo plegable, el FlexPai, que aunque no tuvo disponibilidad mundial, llamó la atención y fue el antecedente para los lanzamientos de Samsung y Huawei. Ahora lanza la segunda versión –FlexPai2-y realmente han mejorado no solo en características, sino en diseño, porque el anterior no era muy atractivo.

Este dispositivo que se convierte en tableta, smartphone y pantalla, finalmente es lanzado comercialmente, dando a conocer todas las características que no se presentaron en el evento que se realizó en China hace unos meses.

El FlexPai 2 posee una bisagra a 180 grados rediseñada, procesador Snapdragon 865 y Android 10 en su interfaz waterOS 2.0. Emplea pantalla de tercera generación Cicada Wing, la cual soporta más de un millón 800 mil dobleces. Tiene mejoras en brillo, contraste y tiempo de respuesta comparada con la versión anterior.

Abierta mide 7.8 pulgadas y cerrada 5.5 pulgadas. El otro lado que se ve al doblar, se le denomina pantalla secundaria y mode 5.4 pulgadas. En modo tableta posee resolución de 1920×1440, com proporción de aspecto de 4:3. Al doblar la primera mitad, la pantalla principal tiene resolución de 1440×900 y la secundaria de 1440×810.

En el apartado fotográfico, tiene un sensor principal de 64 MP con gran angular, un ultra angular de 16 MP y un telefoto de 8 MP, más cámara de 32 MP para retratos.

La FlexPai pesa gramos, siendo la más pesada respecto a la competencia. La batería es de 4,450 mah con carga rápida a 18W, puerto USB-C. En memoria, esta es de 8 GB en RAM y 256 GB en ROM o de 8 GB en RAM y 512 GB en ROM. Se puede seleccionar entre color dorado, gris y negro.

En conectividad viene con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, puerto USB 3.1 Tipo-C, dos bocinas estéreo, lector lateral de huellas, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, brújula y barómetro.

Se venderá en $1471 USD y $1700 USD respectivamente en China. Se desconoce si esta vez se venderá al mercado internacional.

Con información de Royole