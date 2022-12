Samsung ha confirmado que la actualización de One UI 5.0 ha comenzado a desplegarse para el Galaxy M22 en algunos países. Este dispositivo se lanzó en 2021 con la interfaz One UI 3.1 basada en Android 11, pero sorprendentemente ahora ha dado el salto a One UI 5.0.

La actualización ha comenzado en Europa, y la novedad es que es un software que se basa en el nuevo Android 13.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el Galaxy M22 está recibiendo el firmware M225FVXXU4CVK3 vía OTA. Esta versión trae consigo el parche de seguridad de octubre de 2022, así como las típicas mejoras de privacidad, estabilidad y rendimiento general del sistema.

Entre las mejoras también se incluye el nuevo aspecto visual de Material You y los temas dinámicos, que le da una nueva apariencia a la interfaz, con iconos y ventanas redondeadas y mayor personalización en la pantalla de inicio.

Samsung afirma que la actualización está disponible en Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Luxemburgo, España, Países Bajos y Reino Unido. Además, la empresa confirmó que el despliegue se extenderá a más países en las próximas semanas.