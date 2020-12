Poco a poco nos vamos acercando a la fecha de presentación oficial de la nueva serie de teléfonos inteligentes Galaxy de Samsung, que será presentada el 14 de enero de 2021. Esta nueva familia estará conformada por al menos dos modelos importantes como el Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus, teléfonos que se han filtrado en una serie de renders en donde se ha revelado su diseño al completo.

Los renders han sido publicados por Roland Quandt en WinFuture. El material muestra que el modelo estándar, es decir, el S21, llegará en cuatro opciones de color como el blanco, oro rosa, lila y negro. Además, el aspecto del móvil es justo como apareció hace unas semanas en filtraciones anteriores con un apartado fotográfico conformado por tres cámaras y una pantalla con marcos compactos y agujero en la pantalla.

Por otro lado, Evan Blass, el conocido filtrador de mayor reputación en la industria, compartió prácticamente el diseño al completo de los tres modelos que conformarán la serie, así como todas sus opciones de color. Blass dio a conocer una amplia serie de renders oficiales en donde podemos ver al Galaxy S21, Galaxy S21 Plus y al tope de gama Galaxy S21 Ultra.

El S21 y S21 Plus mantienen el mismo diseño y apartado fotográfico, pero el S21 Ultra más allá en sus cámaras. El gama premium tendrá una configuración de cuatro cámaras traseras dentro de un módulo rectangular bastante grande que, personalmente, no luce correctamente estético, pero que el resultado de la calidad en las fotografías seguramente será más que espectacular.

El S21 Ultra tendrá una pantalla OLED LPTO WQHD+ de 6,8 pulgadas de 120 Hz compatible con S Pen. La cámara trasera principal será de 108 megapíxeles (Gen2), un ultra gran angular de 12 megapíxeles, un zoom óptico 3X de 10 megapíxeles, un zoom óptico 10x de 10 megapíxeles y un Space zoom de 100x.

Los modelos S21 y S21 Plus tendrán pantallas OLED con resolución Full HD+ de 120 Hz con tamaños de 6,2 pulgadas y 6,7 pulgadas, respectivamente. La variante estándar tendrá una batería de 4000 mAh y tres cámaras de 12MP, 12MP y 64MP, por otro lado, el S21 tendrá una batería de mayor tamaño de 4800 mAh. Los tres modelos de la serie estarán impulsados por el procesador Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 en algunos mercados.

También se filtró un video con un review no oficial del review con una versión no final de One UI, usando un Galaxy S21 Plus, indicando que puede que cambie el diseño y que este equipo es el mejor que ha lanzado Samsung hasta ahora. Confirma la memoria de 8GB en RAM, 128GB o 256GB de almacenamiento, el procesador Snapdragon 888 y Android 11. En la cámara menciona un combo conformado por sensores de 64MP+12MP+12MP.

Con información de Roland Quandt y Evan Blass