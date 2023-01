Google ha actualizado la aplicación de Google Home para Android e iOS con un nuevo control remoto mejorado para televisores inteligentes compatibles y dispositivos multimedia con Android TV y Google TV.

A partir de ahora, los usuarios podrán controlar fácilmente la reproducción, así como también cambiar las entradas, ajustar el volumen, entre otras cosas. Es importante mencionar que esta nueva función no es para controlar dispositivos Chromecast con televisores con Android, sino que solo se conecta a dispositivos compatibles con Works with Google, como Roku.

Ahora, para conectarse a un televisor o dispositivo de transmisión compatible, tan solo se debe acceder a la aplicación Google Home y seleccionar Funciona con Google.

Does your remote like to go couch diving? ?? The Google Home app can help.

Now you can easily control playback, switch inputs, adjust the volume, and more for your connected streaming or media devices straight from the app. pic.twitter.com/iIfiLDxSSE

— Made by Google (@madebygoogle) January 11, 2023