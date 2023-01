Vaya noticia tan más desagradable que nos hemos encontrado el día de hoy, ya que resulta que si adquieres el nuevo Apple TV 4K deberás aceptar los términos y condiciones del servicio iCloud, los cuales deben aceptarse forzosamente en un dispositivo con iOS 16 o iPadOS 16.

Esto significa que, para activar la nueva caja de transmisión de Apple los usuarios deben contar con un iPhone o un iPad con la última versión del sistema operativo, esto sin duda deja a muchos usuarios sin la posibilidad de usar su nuevo Apple TV de 2023, ya que para esto tienes que comprar un dispositivo que tenga iOS 16 o iPadOS 16, de lo contrario, tendrás un lindo pisapapeles de aquí a que Apple quiera resolver esta situación.

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

— chris @c@pub.waffle.tech (@hugelgupf) January 16, 2023