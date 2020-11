Todos sabemos el dolor de cabeza que implica actualizar a Android. Ya sea porque se tardan los fabricantes en homologarlo, los operadores telefónicos no lo mandan si el equipo viene bloqueado o si técnicamente ya no es posible. Afortunadamente Google tomaría acciones para facilitar su descarga.

Android es la plataforma más usada y tiene el gran problema de la fragmentación de sus versiones, sobre todo porque aún hay personas que usan modelos no actualizables. Es muy fácil tener al día las apps, porque solo requiere entrar a la Play Store, pero cuando se trata del sistema operativo, hay que revisar manualmente si no se tiene habilitada la opción OTA.

Sería muy fácil tener la versión más reciente de Android si también fuera parte de la tienda de Apps…. al parecer Google lo estaría considerando, con el lanzamiento de “Project Mainline”, para mejorar las actualizaciones, por lo que Android 12 podría ser el primero que lo emplee.

Gracias a un miembro de XDA, ahora hay evidencia de que Android Runtime (ART), ya es un módulo Mainline, lo que abre la posibilidad de que en las futuras actualizaciones del sistema aparezcan en la Play Store, ya que compila el código de bytes de las apps de Android en instrucciones, lo que significa que no habría que entrar a los ajustes para actualizar, porque directamente desde la Play Store se podría descargar.

Por supuesto, hay que esperar a que lo implemente Google y hay chance de que sea en menos de un año y sin duda, ayudará a que llegue de forma rápida, saltándose el control que ofrecen los OMS en sus actualizaciones, lo cual seguramente no será de su agrado, alegando razones de privacidad, seguridad y también de desempeño y compatibilidad, aunque es probable que no aparezcan en los modelos que no lo sean, pero con la facilidad de que los parches de seguridad lleguen rápidamente… y con suerte también todas las actualizaciones que no llegaron a México en algunos smartphones de modelos “antiguos” pero que en otras regiones si.

Con información de xda-developers