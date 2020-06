Google pospone el lanzamiento del evento de lanzamiento de Android 11 beta

El 3 de junio era la fecha esperada para que se realice el evento Android 11, en donde se lanzaría la beta más reciente para el siguiente modelo de Android.

Google no ha dado a conocer los motivos por los cuales el evento se ha postergado ni una fecha de cuando sería reagendado. Solo publicó un tuit con el anuncio.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We’ll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020