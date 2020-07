HMD Global ha comenzado a implementar Android 10 en el Nokia 1

El Nokia 1 fue presentado oficialmente en 2018 como una de las opciones más económicas del mercado y a pesar de ser un dispositivo de bajo costo ha comenzado a recibir una actualización de software importante, se trata de Android 10 en su versión Go Edition. Si eres dueño de este pequeño equipo ya puedes actualizar el sistema operativo.

De acuerdo con un reporte publicado en el foro de la comunidad de Nokia, la actualización de Android 10 para el Nokia 1 se está implementando en 13 países donde se incluye India, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, entre otros.

The Android 10 (Go Edition) update for our affordability champ, Nokia 1 (2018) is now rolling! Get ready to upgrade your entry-level smartphone experience to a new level. Head over to our community for full details and availability by country?https://t.co/vwI7r3tSaN #Android10 pic.twitter.com/JUYa7Rwf2V

