Un smartphone de gama de entrada con Android 10 Go Edition.

A finales de enero se dio a conocer que HMD estaba por presentar en el primer trimestre de 2021 tres smartphones entre esos uno de gama de entrada, el Nokia 1.4, el cual ya es oficial.

Por ahora el Nokia 1.4 estará disponible en Europa y Reino Unido, con mejoras respecto al modelo Nokia 1.3, el cual llegó a México, por lo que es probable que este modelo también esté disponible a futuro.

Posee pantalla de 6.5 pulgadas HD+ y batería de 4,000 mAh, lo que significa que tiene mas potencia y tamaño que la versión previa.

En la cámara posee la principal de 8MP y un macro de 2 MP más una frontal de 5MP, con funciones retrato y nocturno desde la app Google Camera Go, por lo tanto viene con Android 10 Go Edition (actualizable a Android 11 Go).

En su interior posee procesador Snapdragon 215 de cuatro núcleos, lector de huellas trasero, opciones que van de 16 GB a 64 GB en ROM y de 1GB a 3GB en RAM, microUSB, Bluetooth 4.2, LTE, WiFi, jack de 3.5 mm, Google Assistant y radio FM.

El precio base es de 99 euros por la opción de 1 GB en RAM y 16 GB en ROM en colores llamados Fjord, Charcoal y Dusk.

Con información de Fonearena