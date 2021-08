Hace un par de meses la empresa Reliance presentó en la India el Jiophone Next, un teléfono inteligente de nivel de gama baja que se desarrolló en colaboración con Google. Si bien en su momento no se revelaron detalles sobre sus especificaciones, una reciente filtración ha mostrado prácticamente todo acerca de las prestaciones de este celular.

Mishaal Rahman, de XDA Developers, compartió algunas de las características técnicas del próximo teléfono del fabricante. Se dice que este modesto equipo podría presentarse el próximo 10 de septiembre y promete ser el teléfono inteligente más barato de la India y, quizás, de toda la industria.

Interesting branding on the JioPhone Next’s boot animation: “Created with Google.” pic.twitter.com/iyFUIWjTpK

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 12, 2021