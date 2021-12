Después de haber llegado a la serie Galaxy Note10 en Corea del Sur, ahora, la versión beta de One UI 4 basada en Android 12 ya está disponible para toda la familia de teléfonos Galaxy S10, por lo que todos los poseedores de este equipo podrán probar todas las novedades que ofrece la nueva versión de Google y la interfaz personalizada de Samsung.

En estos momentos la compañía surcoreana está reclutando beta testers de One UI 4 para el Galaxy S10, Galaxy s10 5G, Galaxy S10e y Galaxy S10+. Aquellos usuarios que estén interesados en probar la beta pueden inscribirse en el programa a través de la aplicación Samsung Members.

Si bien Samsung no ha proporcionado una fecha exacta para el lanzamiento oficial y estable de One UI 4 en todos sus dispositivos compatibles, una hoja de ruta de One UI 4 para India reveló que la empresa comenzará a liberar gradualmente la compilación estable a partir de las primeras semanas de enero de 2022, por lo que su despliegue está más cerca que nunca.

Es importante mencionar que el único equipo que no está incluido para recibir la actualización beta de Android 12 es el Galaxy S10 Lite, pero es que no es que no la vaya a recibir, sino que no está programado para tener One UI 4 en estos momentos, Samsung confirmó que dicho dispositivo recibirá la actualización el próximo mes, pero en versión beta.