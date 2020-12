MIUI 12.5 es presentado por Xiaomi

En el lanzamiento del smartphone Xiaomi Mi 11, la marca también presentó la versión más reciente de su capa personalizada, MIUI12.5, la cual incluye mejoras en funciones y seguridad, privacidad, manejo de las apps y notificaciones, así como en la conexión en dispositivos Windows.

Xiaomi aclaró que no se trata de actualizaciones menores, sino que esta ofrece una gran paso para los lanzamientos de 2021. La marca tuvo que reescribir el núcleo para que use 20% menos memoria y 25% menos energía y un descenso en el uso de la memoria de fondo en un 35%. Por lo tanto es más ligero, rápido y eficiente. Lo interesante es que la actualización. Solo trae las apps básicas, como cámara, ajustes y llamadas…nada de bloatware.

Lo primero que se puede ver es la mejora en la parte estética, la cual se compara con iOS en cuanto a los efectos de transición. También en fondos dinámicos, en donde el clima se actualiza en tiempo real, hay más personalizaciones en vistas y sonidos (como los de 120 animales de cuatro hábitats, en concreto del bosque de América del Sur, círculo ártico, y los pastizales de África Oriental y Australia ), tonos en notificaciones y del sistema (arena, madera y agua), basados en ubicaciones mundiales, sobre todo de su país y más por lanzar durante el primer semestre de 2021. Todos tienen efecto estéreo y compatibles con bocinas dobles.

El efecto háptico también se mejoró, refinando las vibraciones para los toques, bloqueos, gestos y toda acción que se realice. Aplica en especial para las personas con problemas visuales, para ayudarlas a usar el equipo al realizar acciones.

MIUI 12.5 ayuda a prevenir que las apps accedan a tu ubicación, datos privados, clipboard y no guarda contraseñas ni datos sensibles. Relacionado con la privacidad, esta se refuerza en 4 áreas, protección del Clipboard, almacenamiento de archivos (separa las imágenes de datos para que las apps no accedan a los mismos si no es necesario), navegador ( una app evita que páginas externas accedan a datos personales y bloquea cuando detecta sitios maliciosos) y ubicación (sobre todo cuando se comparte para que no sea tan exacta y una más precisa de forma opcional se puede habilitar). Por si fuera poco, en la App Store se mejora la privacidad para evitar contenido malicioso, riesgos de seguridad.

MIUI Notes



Xiaomi ha mejorado las apps Notes y ahora se convierte en MIUI Notes, la cual permite agregar notas de forma rápida, crear lluvia de ideas, función grafiti, mejoras en dibujos a mano usando 4 brochas. También cuenta con acceso rápido para seleccionar si es un texto, imagen, enlace y se sincronizan apenas se meten los datos. Igual estrena interfaz para mejorar la parte estética.

MIUI+

Con esta función ahora se puede realizar las siguientes acciones en la computadora:

Ver notificaciones móviles

Abrir apps

Copiar y pegar textos

Abrir capturas de pantalla

Ver páginas web desde el Móvil

Interfaz de Notas y Mi File manager con diseño tipo PC, compatibles con teclado y mouse para poder editar.

Equipos compatibles y fecha de disponibilidad

El registro para la beta cerrada en China, está disponible para los siguientes equipos:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro.

Esta beta solo a usuarios seleccionados se les dará acceso vía OTA desde hoy y la beta pública se liberará a mediados de enero de 2021.

Con información de Sina y Gizmochina