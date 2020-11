Sin duda, una de las series más exitosas de Disney+, es The Mandalorian, que ya comenzó su segunda temporada. Sin duda una colaboración es bienvenida siempre y Google lo sabe. Es por eso que ahora lanza una app con realidad aumentada basada en esta serie.

En conjunto con LucasFilm, traen gratuitamente esta app a la vida real de los usuarios, siempre que tengan un modelo 5G.

De esta forma te podrás en los zapatos del casa recompensas, siguiendo el camino de Mando, Din Djarin y El niño. Se podrá interactuar con los personajes en Ra y capturas tus escenas para compartir con tus amigos.

Por supuesto, se usa la plataforma ARCore para ofrecer hasta los detalles más mínimos y animaciones reales, haciendo posible que aparezcan objetos detrás o enfrente de objetos reales.

las escenas se interactuan y responden en tiempo real desde tu medio ambiente y el hacerlas desbloquea más efectos. Lo interesante es que cada lunes se agregarán más contenido, basado en la primera temporada y el botón para tomar fotografías se encuentra en el lado inferior derecho.

Los modelos compatibles por ahora son el Pixel 4a 5G y Pixel 5, quienes además podrán acceder a contenido adicional fuera de la pp… pero de otras marcas son: LG G9/Velvet, LG K92, LG V60 ThinQ 5G, LG Wing, Motorola Edge+, Motorola One 5G, Motorola Razr 5G, One Plus 7 Pro 5G, One Plus 7T Pro 5G, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, One Plus 8T, OPPO Find X2, OPO Reno 3, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy Note10 5G, Galaxy Galaxy Note20+, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20/S20+, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Sharp AQUOS zero 5G, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Lite 5G y Mi 10/Pro.

Con información de The Mandalorian y Google y 9to5google