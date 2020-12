Xiaomi está orgulloso de estar en el top 5 como fabricante de smartphones en América Latina y en varias partes del mundo, pero su apuesta es ser el número 3 en todos los mercados donde pueda y eso no significa que quiera el puesto número tres, sino el dos.

En mercados seleccionados Xiaomo ya supera a Apple, quitándole el tercer puesto, pero no falta decir que le interesa pasar al segundo puesto, que parece muy probable que lo consiga.

Un reporte de Asia indica que la meta para 2021, es vender entre 240 a 300 millones de smartphones, lo cual parece bastante probable que ocurra sino tiene problemas de producción, según sus fuentes, que indican, son cercanas a la marca. Lo interesante es que incluso si logra la menor de las dos cifras, le bastaría para destronar a Huawei, quien tuvo esa suma en 2019 y eso es si en realidad Huawei pierde mercado al ya no tener las unidades que le sumaba cuando era dueño de Honor. Los pronósticos más catastróficos, indican que en 2021 tendría solo el 4% del mercado.

La suma máxima ni siquiera Samsung la alcanzó en 2019, por lo que se ve difícil que puedan cumplirla, no porque no puedan producirla, sino porque sus socios no pueden llegar a esa cantidad, aunque Xiaomo busca asegurarse de tener las suficientes para no tener problemas… tal vez recurran a Samsung y no solo a Qualcomm y Mediatek para conseguirlo. La coreana ha confirmado que podría trabajar en ofrecer sus chips Exynos a Xiaomi, OPPO y Vivo a partir de 2020.

Con información de Nikkei Asian Review