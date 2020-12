En el pasado CES 2020, Samsung dio a conocer NEON, una tecnología que presentaba por primera vez humanos artificiales que podían interactuar con las personas y que bien podría implementarse en los sectores bancario, de noticias o minorista para ayudar a la atención al cliente, entre otras actividades.

Ahora, todo parece indicar que la compañía surcoreana quiere llevar a sus “humanos” a los teléfonos inteligentes, en especial a la gama Galaxy. Según Pranav Mistry, CEO de STAR Labs, ha mencionado en Twitter que actualmente está utilizando NEON en su dispositivo móvil.

It is already on my phone. In Testing phase. You get to see it before Xmas.

— Pranav Mistry (@pranavmistry) November 25, 2020