Nothing es una de las empresas tecnológicas más nuevas del sector, es propiedad del cofundador de OnePlus, Carl Pei, y su debut en el mercado lo hizo con los auriculares inalámbricos con carcasa transparente llamados ear (1).

Ahora, la compañía ha confirmado que celebrará un evento el próximo 23 de marzo donde dará a conocer su próximo producto, que todo apunta a que revelará el primer smartphone de su historia. Pei ha estado dejando algunas pistas sobre lo que anunciará en el evento, y si bien no ha compartido nada concreto, los últimos informes sugieren que será el esperado Nothing phone (1).

Debido a que ha habido muchos rumores en torno al supuesto smartphone de la marca, el propio Carl Pei ha dicho a sus seguidores que no crean en especulaciones, y todo se aclarará el a finales de este mes, exactamente el 23 de marzo.

Desde Twitter el cofundador de OnePlus compartió el mensaje donde afirma que ha habido mucha especulación, y finalmente será hora de compartir la verdad sobre lo que está desarrollando Nothing.

So what’s next?

There has been a lot of speculation, and it’s finally time to tell you the truth about what we’re building at Nothing, at our upcoming event on March 23.

RSVP ? https://t.co/FORWePiFMn

— Carl Pei (@getpeid) March 9, 2022