OnePlus 8 será lanzado el 14 de abril

Muchos detalles han salido acerca de las características del One Plus 8 y One Plus 8 Pro. Hasta de una versión Lite, pero faltaba confirmar la fecha. Esta ya se ha presentado. Es el día 14 de abril.

Por medio de un streaming en vivo se dará a conocer la serie de dispositivos 5G, entre los que se ofrecerá uno con pantalla a 120 HZ. Se espera que se lancen el OnePlus 8 y OnePLus 8 Pro, aunque se rumorea que el tercer dispositivo será el OnePLus Z.

Se espera que con este lanzamiento se incluya la carga inalámbrica, certificado IP68 para el modelo Pro.

Se espera que se elimine el diseño de la cámara pop-up y en su lugar un hueco en la parte frontal. Se espera que sea lanzado en color negro, verde y fosforescente El modelo Pro tendría cuatro cámaras traseras y el modelo regular es de tres.

El lanzamiento se realizará desde la página web de One Plus o en su canal de YouTube a las 11 AM ET.