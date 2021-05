OnePlus pasa por uno de sus mejores momentos gracias a que ha sabido dar en el clavo para cautivar a los usuarios con smartphones con diseños elegantes, especificaciones competitivas y precios que diría que son justos. Por esa razón, el fabricante parece que está trabajando en el desarrollo de dos nuevos smartphones con 5G de gama media, con los que tratará de competir en este segmento a lo largo de este año.

Desde el pasado mes se ha venido informando que la compañía china tiene completamente listo un par de nuevos teléfonos, pero hasta el momento no se sabe su nombre. No obstante, una fuente cercana afirma que estos dispositivos se tratan de los Nord 2 y Nord 2 CE 5G, además de un tercer modelo llamado Nord N200 5G.

La nueva serie Nord 2 de OnePlus está lista para su presentación oficial

Cabe mencionar que toda la información que se ha revelado y publicado sobre los nuevos Nord 2 son meros rumores y nada oficial, por lo que recomendamos tomar todo con total mesura. Se dice que uno de estos teléfonos vendrá impulsado por el nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 1200, lo que se traduciría en el primer smartphone de la compañía en utilizar un chip que no sea Qualcomm, pues desde sus inicios la compañía siempre había hecho uso de las piezas de silicio de la marca estadounidense.

Hay informes de que el modelo Nord 2 CE 5G, si hará uso de un procesador Qualcomm, específicamente del Snapdragon 750G. Además, traería consigo una pantalla AMOLED de 90Hz y una batería de 4500 mAh con soporte de carga rápida de 50W. Sin duda este equipo sería un gran rival dentro del segmento del mercado de la gama media, pues tiene todo para cautivar a los usuarios, lo único que faltaría es que se vendería a un precio rompedor, y creemos que así será.

Exclusividad para el mercado indio, al menos por el momento

Una de las malas noticias para todos los que estaban esperando la nueva generación de la serie Nord, es que los Nord 2, Nord 2 CE 5G y Nord N200 5G serán comercializados exclusivamente en la India, aunque hay muchas probabilidades que posteriormente se venden en otras regiones, pero todavía no hay nada confirmado al respecto.

En cuanto a los precios. La fuente, cuya reputación no es del todo confiable, menciona que el modelo estándar se podría vender a un precio no inferior a los 300 dólares, algo así como 6,500 pesos mexicanos. Una cantidad bastante elevada sin comparamos otros equipos de gama media 5G que actualmente se comercializan en el mercado. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, solo es una especulación y no haya nada oficial.

Con información de Stufflistings