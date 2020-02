Serie OPPO Find X 2 será lanzada el 6 de marzo

Inicialmente OPPO iba a lanzar la serie Find X2 en el Mobile World Congress. Ahora la marca ha hecho oficial que será hasta el 6 de marzo, en donde incluso se habla de la aparición del Find X2 Pro, por lo que serán dos modelos los lanzados.

Brian Shen, vicepresidente de OPPO ha mostrado un adelanto de uno de los modelos, con resolución 3K, QHD+, refrescamiento a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, hasta 12 GB en RAM, red 5G y carga rápida a 30W,cámara Sony IMX 689 a 48 MP, telefoto de 13 MP con zoom híbrido a 5x y un ultra angular.

The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020