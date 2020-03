Redmi Note 9 Pro será presentado con cámara cuádruple y batería de 5,020 mAh

Esta semana Xiaomi presentará oficialmente su nuevo buque insignia perteneciente a su submarca Redmi, el cual pretende ser uno de los smartphones de gama media más competitivos del mercado. El teléfono llegará bajo el nombre Redmi Note 9 Pro.

Originalmente, este equipo estaba destinado a presentarse en el MWC 2020, pero por el brote de coronavirus Xiaomi se vio obligado a posponer la fecha de lanzamiento. Exactamente, el teléfono será presentado el próximo 12 de marzo.

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67″ FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020