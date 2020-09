Samsung no para y estando cerca de su evento, surgen detalles de una nueva serie por lanzar, que ya está siendo promocionada por la marca: la Galaxy F, de la cual el primer modelo sería el Galaxy F41.

Guys, get ready for a #FullOn performance. Stay tuned to know more. #GalaxyF #Samsung pic.twitter.com/u5mooC48YA

Esta serie estaría enfocada a la fotografia, por lo que la cámara será uno de sus principales elementos. India sería el primer país en verlo aparecer, por lo que no se cree que sea parte del evento de esta semana, tal como se puede ver en los siguientes promocionales publicados en Twitter.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm

— Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020