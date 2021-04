Samsung siempre causa controversia, sobre todo cuando se trata de la selección del chip en sus dispositivos. Como se sabe, en algunos países se ofrecen determinados modelos con Exynos y otros con Snapdragon de Qualcomm, sobre todo en la gama alta. Es por eso que ahora sorprende que estrene el procesador Snapdragon 865 en el Galaxy S20 FE LTE.

No se asusten, esto no va a ocurrir en la versión 5G y puede que ni en todos los países. Al menos en Suecia el modelo 4G con el número SM-G780G, con 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento y hasta uno con 8 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento que no se ha lanzado. Los modelos LTE anteriores empleaban el procesador Exynos 990.

De esta forma los nuevos modelos estarán a la par de la versión 5G en cuanto a mejorar mas no igualar, el alcance de las redes móviles y un mejor desempeño del equipo, si se compara con el procesador original.

De resto, las características se mantienen igual. Se desconoce si la marca ofrecerá esta versión en otros mercados, con su consiguiente cambio de precio. No deja de ser interesante este cambio, cuando se espera que la marca pronto lance al Galaxy S21 FE.

Con información de Samsung