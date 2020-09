Estamos a horas del lanzamiento del Galaxy S20 FE y Samsung ya lo está promocionando. Como se sabe, será presentado en el Unpacked for Every Fan que se realizará a las 9 am de este miércoles.

Este smartphone es una versión más concisa de lo que ofrece el Galaxy S20, por lo que las características quedarían entre el Galaxy S20 y el Galaxy S20+.

En un video promocional, indica lo que hace especial al Galaxy S20 FE (5G). En este caso es la cámara con 3 sensores, un zoom híbrido a 30X, el cual se cree se logra combinando un zoom óptico a 3x y el digital a 30X.

También destaca las mejoras con las tomas con ayuda de la IA como parte de la experiencia, como en el modo nocturno y su batería de 4500 mAh y microSD, por lo tanto el Galaxy S20 FE 5G da más por menos, aunque es un misterio el precio. Solo se sabe que vendrá en varios colores.

Se habla de una pantalla de 6.5 pulgadas, con refrescamientos 120 Hz, procesador Snapdragon 865 o Exynos 990, 8 Gb en RAM y 128 GB en ROM. la cámara sería de 12 MP en la ultra angular y gran angular y un telefoto de 8 MP.

Samsung tiene un plan ambicioso en cuanto a las expectativas de las ventas. Se rumorea que espera vender 10 millones de unidades. Esto es posible de conseguir diviendolo en versiones LTE y 5G, dependiendo del mercado. Una oferta atractiva sin duda ayudará a levantar las ventas estando cerca la navidad. Se espera ronde los $900 USD.

