Estos son los precios del Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra

Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de la nueva serie Galaxy S de Samsung. Poco a poco se conocen más detalles no oficiales. Ahora un tuit muestra cuales serían los precios de los tres modelos S20, S20+ y S20 Ultra.

Como es de esperar y dado las nuevas tecnologías que incluye esta serie, como la red 5G, el precio es mayor a los modelos del año pasado pero el de menor sería el Galaxy Z Flip respecto al modelo original.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:

S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300

Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 de enero de 2020