Filtran más detalles sobre las cámaras del Galaxy S20+

Después de que se filtraran las fotos reales del Galaxy S20+ ahora se ha difundido nueva información sobre el dispositivo de Samsung. Esta vez se trata de la configuración de las cámaras del futuro integrantes de la familia Galaxy S.

De acuerdo con la nueva información filtrada, el S20+ admitirá grabación de vídeo en resolución 8K y ofrecerá nuevos modos de cámara, por lo que las funciones en el apartado fotográfico serán muy completas.

Según el último informe, el teléfono podrá grabar video 8K a 30 cuadros. Tanto la cámara trasera como la delantera admitirán fotogramas 4K a 60 cuadros y estabilización de video OIS y EIS.

Se dice que no admitirá videos 4K HDR a 60 fps, recordemos que el video 8K 30fps no es compatible con HDR. Se espera que el Galaxy S20+ use el sensor IMX555 de 12 megapíxeles de Sony. Además, este modelo será el único en utilizar una cámara cuádruple trasera.

Aparte de las cámaras, esperamos que el dispositivo tenga una gran pantalla Infinity-O SAMOLED de 6.7 pulgadas, el nuevo procesador Snapdragon 865 y Android 10 como sistema operativo por defecto.

Con información de Gizchina