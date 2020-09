Android 11 ya está aquí, la onceava versión del sistema operativo de Google para teléfonos inteligentes se ha lanzado oficialmente para los teléfonos Pixel y en versión beta publica en algunos smartphones de Xiaomi, Oppo y OnePlus. Pero todavía hay muchas interrogantes para los usuarios Samsung, no saben exactamente que teléfonos serán los que recibirán la ansiada actualización.

Afortunadamente, en este artículo proporcionaremos un listado de todos y cada uno de los modelos Samsung que próximamente recibirán su dosis de Android 11 que probablemente estará acompañado de One UI 3.0. De la nueva interfaz de Samsung aún no se sabe mucho, pero obviamente tendrá mejores características que One UI 2.5.

Los dispositivos enumerados a continuación se espera que tengan la nueva versión de Android en los próximos meses.